Wenn Eltern den Sport ihrer Kinder für sich entdecken

Bürstadt. Am Samstag, 27. August, findet erstmals der Brutzelbowl im Ried statt. Eingebettet in das traditionelle Brutzelfest des TV Bürstadt haben sich die Eltern der kleinsten Redskins Footballer Gäste aus Offenbach und Bornheim zu einem Spaß-Turnier eingeladen.

Flagfootball ist die nahezu kontaktfreie Variante des American Football. Ohne Panzerung und Helm, dafür mit jeweils einem farbigen Band an der linken und rechten Gürtelseite der Spieler. Schafft es ein Spieler der gegnerischen Mannschaft, dem ballführenden Spieler eine dieser beiden „Flags“ vom Gürtel zu ziehen, dann wechselt der Ballbesitz. Natürlich ist auch beim Flagfootball das Ziel, den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen, um Punkte zu machen.

Bei den Redskins wird diese Variante bereits seit vielen Jahren den kleinsten Footballern in der Altersgruppe bis 13 Jahre beigebracht. Und sie sind erfolgreich, die Flaggies der Bürstädter. So errangen sie in den vergangenen vier Jahren zwei hessische Meisterschaften und eine Vizemeisterschaft.

Spannende Matches

Im vergangen Jahr gab es einen „Andersrum-Tag“ bei den Redskins. Da waren auf einmal die Rollen vertauscht. Kleinen Cheerleader und Footballer wurden zu Coaches, Referees, DJs, Kommentatoren, Chaincrew und Fans. Während ihre Eltern auf dem Platz waren, um zu cheeren oder Flagfootball zu spielen.

„Mehr als 40 Eltern haben sich in dieses Abenteuer gestürzt. Und sie hatten enormen Spaß“, freut sich Harry Frommeld, Kommunikationschef der Redskins. Seither ist ein Jahr vergangen. Etwa die Hälfte ist permanent aktiv, während weitere Eltern sich immer wieder einmal dazugesellen. Die Redskins Allstars treffen sich ein bis zweimal die Woche zum Training, während ihre Kids auf der anderen Seite des Platzes Spielzüge üben. Und zwei bis dreimal im Jahr begegnen sie anderen Hobbyteams, um ein kleines Turnier zu spielen.

„Das repräsentiert die Werte der Redskins in besonderem Maß. Die Familie ist die wichtigste Institution in unserer Gesellschaft. Wir bieten Kindern und Eltern die Möglichkeit, gleiche Interessen zu verfolgen. Ohne sich dabei ständig auf der Pelle zu sitzen. Denn das Trainingsgelände ist groß. Es gibt keinen Zwang. Dafür jede Menge Spaß. Denn Flaggen macht verdammt viel Laune“, sagte Frommeld.

Am Samstag, 27. August, werden die Allstars auf dem Homefield der Redskins an der Wasserwerkstraße ab 13 Uhr die Rockets aus Offenbach und die Badgers aus Bornheim empfangen. Beim Brutzelbowl, welcher eingebettet ist in das traditionelle Brutzelfest des TV Bürstadt, werden sich die Teams in drei Spielen gegenüber stehen. Dabei gibt es Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen, Musik und Unterhaltung.

Interessierte Kinder mit ihren Eltern, welche neue Gemeinsamkeiten entdecken wollen, sind herzlich eingeladen. Nach den drei Begegnungen stehen die Redskins für Fragen gerne zur Verfügung. red