Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der SV DJK Eintracht dürfte als die kürzeste Versammlung in die Geschichte des Fußballvereins eingehen. Denn in knapp 15 Minuten hatten die im Vereinsheim versammelten Mitglieder nicht nur Marco Schwaier in seinem Amt als zweiten Vorsitzenden bestätigt, sondern auch einstimmig den Vorstand entlastet.

Eintracht-Vereinsvorsitzender und

...