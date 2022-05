TV Bürstadt holt Titel

Bürstadt. Bei den Hessischen Meisterschaften in den Leistungsklassen in Marburg überzeugten die Tischtennisspielerinnen und -spieler des TV Bürstadt mit starken Platzierungen. Dreimal Platz neun und einmal Platz fünf stand am Ende in den Einzelkonkurrenzen zu Buche, in denen jeweils 32 Spieler und Spielerinnen sich über die Bezirksmeisterschaften qualifiziert haben und somit an den Start gingen. Im Damen Doppel der A-Klasse gelang Laura Rosenberger mit ihrer Partnerin Sabrina Richter vom Hessenligarivalen aus Gräfenhausen sogar der ganz große Coup. Nachdem sie sich im Halbfinale mit einem umkämpften 11:6 im Entscheidungssatz durchgesetzt hatten, legten sie im Endspiel ein 3:0 nach und holten sich den Hessentitel. Im Einzel unterlag Laura im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin und landete auf Platz neun. In der Damen C-Klasse ging Sophie Kirsch als amtierende Bezirksmeisterin an den Tisch. Nach ihrem überzeugenden Gruppensieg, war auch für sie im Achtelfinale Endstation. Die Hand an der Medaille hatte ihre Vereinskameradin Sophie Rosenberger, die jedoch im Viertelfinale mit einem knappen 8:11 im Entscheidungssatz ebenfalls gegen die spätere Hessenmeisterin scheiterte. Thomas Wieland hatte sich für die Herren-D Konkurrenz qualifiziert. Auch er zeigte starke Spiele in der Gruppenphase und schaffte den Sprung ins Achtelfinale, musste sich dann aber nach einer Niederlage mit Platz neun begnügen. red

