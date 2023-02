Trompeter küssen am besten

Bürstadt. Nachdem der Fastnachtsabend der Katholischen Kirchenmusik (KKM) Bürstadt zwei Jahre lang wegen Corona nur online stattfinden konnte, feierte die KKM nun endlich wieder wie gewohnt. Start der Veranstaltung war am Freitag im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde. Durch das Programm, dem es durch zahlreiche Tänze, Büttenreden und andere Auftritte an nichts fehlte, führten wie in den vergangenen Jahren Yvonne Brenner und Freddy Kruschenski.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Auftakt kam das Bürstädter Prinzenpaar auf die Bühne. Nach der Ansprache von Prinzessin Viviane I. und Prinz Andreas II. zum närrischen Volk, war der erste Tanz mit den Tanzmariechen des SKK 50 – Lilly Heiser, Naila Reinhardt, Alina Winter und Charlotte Heiderich – zu erleben. Direkt im Anschluss trat Uschi Pabst in die Bütt und berichtete als „Fraa vum 1. Vorsitzenden“ darüber, was im vergangenen Jahr bei der KKM passiert ist.

Danach bekamen die Zuschauer mit dem Tanz der „Riwwelkigelsche des SKK 50 den nächsten Tanz zu sehen. Sitzungspräsident Freddy Kruschenski ließ die Gelegenheit nicht aus und erklärte dem Publikum, dass in beiden bisher aufgetretenen Gruppen fast die Hälfte der Tänzerinnen auch aktive Musiker bei der KKM sind. Nachdem die Tänzerinnen von der Bühne waren, sorgte der Posaunensatz mit weiblicher Unterstützung von Irene Kruschenski mit einem Sketch für eine gelungene Abwechslung.

Bevor Yvonne und Freddy die Zuschauer in die Pause schickten, gab es von der Trommelshowformation „Gehörsturz“ der Feuerwehr Bürstadt/Hofheim unter der Leitung von Erik Minder noch einmal richtig was auf die Ohren. In der Pause sowie vor und nach der Sitzung sorgte DJ Christian Hering für musikalische Untermalung.

Nach der Pause hatten die Tanzmariechen des BFC Bürstadt – Lara Brükmann und Linea Bachmann – ihren großen Auftritt. Als Nächstes erklärte Freddy Kruschenski mit Unterstützung einiger Musikerkollegen und -kolleginnen durch „die Einführung des Mundstückes“, warum die Trompeter die besten Küsser sind. Als Sainäwewelskätt verkleidet, berichtete Thomas Haberer aus der Bütt über die Vorkommnisse in Bürstadt. Bevor zum großen Finale noch einmal alle auf die Bühne gerufen wurden, sorgte der Vorstand der KKM mit einem „Bayrischen Bierkastentanz“ noch einmal für Stimmung. Auch im nächsten Jahr, in dem die katholische Kirchenmusik 100 Jahre Vereins- und 50 Jahre Fastnachtsjubiläum feiert, wird es wieder einen Fastnachtsabend geben. Dieser soll am 19. Januar 2024 stattfinden. red