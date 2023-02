Titelkämpfe in Bürstadt

Bürstadt. Auch in diesem Jahr werden sich die Bürstadt Redskins um die Ausrichtung der Drei-Länder-Meisterschaft im Cheerleading und Cheerdance kümmern. Am Samstag, 1. April, treten knapp 500 Sportlerinnen und Sportler aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den verschiedenen Kategorien an. Für die 45 Formationen wird es um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften gehen, die am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr steigen werden.

Schauplatz wird wieder die Bensheimer Weststadthalle sein. Laut Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld sind schon 800 Tickets im Vorverkauf weggegangen. 2022 hatten die Redskins die Austragung im letzten Moment sichergestellt. Damals hätte der Wettkampf eigentlich in Hanau stattfinden sollen. Die dafür vorgesehene Halle wurde aber als Impfzentrum benötigt. cpa