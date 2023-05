Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktionswoche Schillerschule Bürstadt: Grüne Füße für den Klimaschutz

An der Schillerschule in Bürstadt hat die Aktiosnwoche „Grüne Meile“ begonnen. Noch bis Freitag machen sich die Schülerinnen und Schüler für die Umwelt stark und versuchen, so umweltfreundlich wie möglich zu leben.