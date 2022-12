Mannheimer Morgen Plus-Artikel Baustelle Riesiger Kran versperrt Mainstraße in Bürstadt

Um den Kran am Neubau in der Mainstraße 13 bis 15 abbauen zu können, war am Mittwoch ein noch größerer Kran notwendig. Aus diesem Grund war die Durchfahrtsstraße in Bürstadt bis zum Nachmittag voll gesperrt.