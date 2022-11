Redskins veranstalten Cheerleadingmeisterschaften

Bürstadt. Nach erfolgreicher Ausrichtung der Cheerleadingmeisterschaften 2022 Hessen/Rheinland-Pfalz /Saarland in Bensheim sind die Bürstadt Redskins auch im kommenden Jahr erste Wahl für den Verband.

Traditionell richtet der American Football Verband Hessen die Landesmeisterschaften im Cheerleading auch für Rheinland-Pfalz und das Saarland aus. Da in diesem Frühjahr die ursprünglich hierfür vorgesehene Sportstätte in Hanau kurzfristig abgesagt hatte, sprangen die Redskins unmittelbar vor Veranstaltungstermin in die Presche.

Organisierte unter Mithilfe von Landrat Christian Engelhardt und seinem Team fanden mit der Weststadthalle in Bensheim eine der wenigen geeigneten Locations. Sie begrüßten 23 Teams sowie mehr als 800 Zuschauer zur ersten Meisterschaft in unter einzigartiger Atmosphäre post Corona.

Einzigartige Atmosphäre

„Diese Meisterschaft zählt zu den wichtigsten Cheer-Events in Deutschland. Die Redskins haben bereits bei der Veranstaltung 2022 gezeigt, dass sie außerordentlich gute Gastgeber sind, und sie haben die HCM trotz sehr kurzer Vorlaufzeit zu einem beispielhaft gut organisierten und fröhlichen Event für alle teilnehmenden Teams, Juroren und Zuschauer gemacht. Es war tolle Werbung für Cheerleading in Deutschland und wir sind sicher, dass die Redskins auch die kommende Veranstaltung vorbildlich hosten werden“, so Marcel Kloth, Vorsitzender der Bundessportkommission. Tatsächlich haben die Redskins mit eigenem Moderator und vielen helfenden Händen eine einzigartige Atmosphäre in die Weststadthalle gezaubert und es dem Veranstalter leicht gemacht, sich erneut für den Austragungsort Bergstraße zu entscheiden.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Heimspielen der Flames eine ähnlich ausgelassene Stimmung in dieser Halle gibt“, sagt Harry Frommeld, Kommunikationschef der Redskins. „Cheerleading ist eben eine Wettkampfart, die mit dem Publikum interagiert wie keine andere. Und dabei ist jederzeit erkennbar, dass es sich um Hochleistungssport handelt. Ich bin sicherlich nicht alleine der Überzeugung, dass es für die Zuschauer kaum eine stimmungsvollere, dynamischere und vor allem ästhetischere Sportveranstaltung geben kann, als einen solchen Meisterschaftstag. Und im nächsten Jahr machen wir die Halle voll.“

Was Frommeld mit dem letzten Satz zum Ausdruck bringt, ist, dass die Veranstaltung in diesem Jahr noch nicht wirklich umfassend beworben werden konnte, da durch Corona mit Einschränkungen bis hin zur Absage gerechnet werden musste. Im kommenden Jahr dürfte dieses Risiko kaum vorhanden sein und somit können Redskins und Verband ein breiteres Publikum ansprechen.

Ob Landrat Engelhardt erneut die Schirmherrschaft übernehmen wird, war zum Redaktionsschluss noch nicht sicher. Doch ist man in Bürstadt zuversichtlich. Darüber hinaus werden sich die Redskins nun zunächst einmal mit potenziellen Sponsoren unterhalten, um dem Publikum einmal mehr ein einzigartiges Sportfest rund um das Cheerleading zu bieten. Der Kartenvorverkauf soll laut den Verantwortlichen bereits im Januar starten. red