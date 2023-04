Bürstadt. Eine Idee aus der Bürgerschaft kann mit Unterstützung des Quartiersbüros Bürstadt und den Fördergeldern aus dem Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt verwirklicht werden. Stefanie Ackermann organisiert ehrenamtlich mit dem Quartiersbüro an Muttertag, 14. Mai ein abendliches „Picknick im Park mit Livemusik – von Sonnenschein bis Kerzenschein“. Los geht es um 18 Uhr.

Von 18.30 bis 20.30 Uhr spielt die Gruppe „Planet Weschnitz“ in die kleine Grünanlage am „Platz der deutschen Einheit“. Sie ist zugänglich über die Nibelungenstraße/Ecke Brüningstraße oder Ecke Wasserwerkstraße. Das Repertoire von Reinhard Pleil, Wilfried Morew, Stefan Müller und Adrian Steier-Bertz beinhaltet ukrainische Polka, Romamusik und Balkanjazz, was auf Folk aus Kanada und den Britischen Inseln trifft. Es gibt zudem südamerikanischen Tango, Reggae-Rhythmen und Popklänge zu hören.

Außerdem können Gäste die „Bergsträßer Bilderbox“ kostenlos nutzen und Selfies zur Erinnerung schießen.

Das Picknick sollte bereits im September des vergangenen Jahres stattfinden, wurde jedoch wegen schlechten Wetters verschoben. Das Picknick ist als Selbstversorger-Veranstaltung gedacht. Die Gäste bringen alles mit, was sie benötigen: Picknickdecken, Gartenstühle, Campingtische, Stehtische sowie Essen und Getränke. Vor Ort gibt es keine aufgebauten Sitzgelegenheiten und keine Bewirtung.

Box mit regionalen Leckereien

Es ist jedoch möglich, auf Vorbestellung eine Picknickbox mit Leckereien von regionalen Händlern zum Selbstkostenpreis von 12 Euro zu ordern. Stefanie Ackermann, stellt die Box zusammen und gibt sie am Veranstaltungstag aus. Die Picknickbox beinhaltet pro Person eine Seelen-Stange, eine Brezel, einen Becher mit Käsewürfeln, Obatzda, kleine Knabberbrezelchen und Trauben. Bestellungen sind möglich bis Dienstag, 9. Mai im Quartiersbüro sowie per E-Mail an info@quartiersbuero-buerstadt.de. red