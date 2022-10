„Mini-Flaggies“ spielen zu Hause

Bürstadt. Flagfootball, also die berührungslose Variante des American Football, erfreut sich auch im Ried immer größerer Beliebtheit. So stehen in Bürstadt mittlerweile mehr als 40 Kinder auf dem Platz, wenn die Coaches zum Training der U 13 rufen. Damit auch die kleinsten unter den Kleinen Gelegenheit bekommen, sich selbst in einem richtigen Ligaspiel auszuprobieren, wurde kurzerhand eine U 10 gegründet und in der hessischen Liga für diese Altersklasse gemeldet.

„Unsere U 10 ist tatsächlich erst im Sommer entstanden, da die U 13 durch viele Neueintritte zu umfangreich geworden wäre. Headcoach Ty Booker und Defense Coordinator Noah Thiel machen einen tollen Job, und der Zuwachs in der Altersgruppe bis 13 Jahre war vor den Ferien derart groß, dass nicht mehr alle Kids tatsächlich auch in der laufenden Liga aufgestellt werden konnten“, sagt Jens Pfeifer, Jugendleiter Football der Redskins: „Mittlerweile haben die beiden Coaches Unterstützung durch einige Nachwuchsspieler bekommen, welche bereits in unserer U 16 und U 19 aktiv sind. Sie werden – ganz in Redskins-Tradition – die jüngeren dabei unterstützen, schnell voranzukommen.“

Auch ein Mädchen dabei

Und weil bei den Redskins-Kids nicht nur Jungs spielen dürfen, konnte sich Headcoach Booker nicht des Wunsches seiner eigenen Tochter Zoe erwehren, ebenfalls im Team zu sein. Die Neunjährige hat ihrem Vater die Erfüllung ihres Wunsches nunmehr mit einem Novum gedankt. Sie ist „the first girl in history“ bei den Redskins, die einen Touchdown erzielt hat.

Insgesamt spielt dieses junge Team eine beachtliche Season. So stehen sie nach zwei von drei Spieltagen auf dem dritten Platz in der hessischen Liga und freuen sich nun, zum abschließenden Spieltag erstmals auf dem eigenen Homefield in Bürstadt zu den Klängen der Trommeln auflaufen zu dürfen. Am Samstag, 22. Oktober, geht es also für die allerkleinsten Footballer des TV 1891 Bürstadt zu Hause gegen die aktuellen Tabellenführer aus Offenbach sowie die Tabellensechsten aus Bad Homburg.

Gespielt wird im Stadion an der Wasserwerkstraße. Der Eintritt ist frei.

Die Begegnungen im Überblick: 11 Uhr Bürstadt Redskins vs. Bad Homburg Sentinels; 12.15 Uhr Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Bad Homburg Sentinels; 13.30 Uhr Bürstadt Redskins vs. Offenbach Rhein-Main Rockets. red