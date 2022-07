Meditativer Spaziergang

Bürstadt. Sich auf den Weg zu machen und nach Spuren Gottes im eigenen Leben zu suchen ist Ziel des meditativen Spaziergangs, den die Pfarrgruppe Bürstadt am Freitag, dem 8. Juli um 19 Uhr anbietet.Ausgangspunkt für den etwa eineinhalbstündigen Rundweg ist der Waldparkplatz an der Wasserwerkstraße. Wir wollen zur Ruhe kommen, die Natur genießen und in Kontakt mit uns selbst und mit Gott kommen.

Bei einzelnen Stationen auf unserem gemeinsamen Weg werden kurze Impulse einladen, Gott und unseren Glauben an ihn in Bezug zu unserem eigenen Leben zu setzen. Bereits in vergangenen Jahren hat die Vorbereitungsgruppe aus dem Pfarrgemeinderat mehrere meditative Spaziergänge angeboten, was von den Teilnehmenden immer als sehr bereichernd empfunden wurde.

Bei starkem Regen werden die Impulse in der Wendelinuskapelle auf dem Boxheimerhof vorgetragen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Infos unter gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de red