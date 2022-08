Martina Moldon fordert mehr Schutz für Radfahrer in Bürstadt

Bürstadt. Was passiert, wenn man über die Siegfriedbrücke am Autohaus Kohl radelt, ein Auto trotz durchgezogener Linie zum Überholen ansetzt und ein Fahrzeug entgegen kommt? „Das ist eine ganz heikle Stelle. Der Autofahrer schert aus Reflex doch sicher in Richtung Radfahrer aus“, sagt Martina Moldon. Sie hat mit zwei Mitstreitern im Frühjahr in Bürstadt eine Ortsgruppe des Allgemeinen

...