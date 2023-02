Lizzy Aumeier beendet die Coronastarre

Bürstadt. Am internationalen Frauentag machen Bürstadt und Lampertheim einmal mehr gemeinsame Sache. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten beider Städte sowie der Kulturbeirat Bürstadt laden am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr ins Bürstädter Bürgerhaus zu einem Kabarettabend mit Lizzy Aumeier ein. Die Besucher dürfen sich auf ein Feuerwerk an Themen freuen, durchsetzt mit einem nie dagewesenen Crossover an musikalischen Höhepunkten, heißt es in der Ankündigung. „Jetzt erst recht!“ nennt sich das Musik-Kabarettprogramm von Lizzy Aumeier, die an Violine und Klavier von Svetlana Klimova begleitet wird.

Die Coronastarre der Kultur sei überwunden, nun heiße es aufstehen und die Ärmel hochkrempeln, die Krone richten, den Kopf heben und wieder lachen, schreiben die Veranstalter. „Nicht nur ich fühle mich nach dieser Zeit wie nach einem Sportunfall, bei dem ich einen Medizinball verschluckt habe“, beschreibt die Künstlerin ihre Gefühlslage vor ihrem Bürstädter Gastspiel.

Lizzy Aumeier tritt zum Weltfrauentag am 8. März in Bürstadt auf. © Kulturbeirat

Der internationale Frauentag wurde am 8. März 1921 in Erinnerung an die Februarrevolution in St. Petersburg als einheitliches Datum beschlossen. An diesem Tag wollten Textilarbeiterinnen mit einem Streik den Sturz des Zaren, das Ende des Krieges sowie die wirtschaftliche und politische Umwälzung in Russland einleiten. Bereits seit mehr als 100 Jahren wird an diesem Tag weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und Diskriminierungen durch schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne aufmerksam gemacht.

Für Frauen wird es an diesem Abend eine Überraschung geben. Tickets für 23,35 Euro gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen und über den Kulturbeirat Bürstadt, Telefon 06206/70 12 33, beim Frauenbüro in Lampertheim, Telefon 06206/93 53 01 sowie dem Frauenbüro Bürstadt, Telefon 06206/70 11 47. red