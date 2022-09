Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause lädt der Künstlerverein Bürstadt (KVB) am 8. und 9. Oktober alle Kunstfreunde in das Bürgerhaus ein. 53 regionale und überregionale Kunstschaffende wollen in den Sparten Malerei, Fotografie und Skulptur mit ihren Unikaten beim Publikum punkten.

Auch die Schüler der Schiller- und Erich Kästner-Schule wollen ihre Arbeiten einem breiteren

...