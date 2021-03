Bobstadt. Der Kiosk in der Bobstädter Frankenstein öffnet am 3. April unter neuer Leitung: Heike Eberle (kleines Bild) hat das traditionsreiche Geschäft samt Post übernommen – und schmiedet gemeinsam mit ihrem Mann Roland große Pläne für den kleinen Laden.

Der Kiosk stellte über Jahrzehnte einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt in Bobstadt dar. Angela Blodt, führte den Betrieb 36 Jahre lang mit viel Energie und Herzblut. Ende 2017 zog sie sich in den Ruhestand zurück. Als sie ihr Geschäft an eine Nachfolgerin übergab, atmeten viele Bobstädter zunächst auf. Angela Blodt war es wichtig, dass die Kunden auch weiterhin ihre Zeitschriften, Spielsachen und Schreibwaren am gewohnten Ort einkaufen konnten. Zudem gaben die Bostädter dort Lottoscheine ab und schickten Pakete los.

Jetzt erfolgt allerdings erneut ein Inhaber-Wechsel. „Wir haben das Anwesen vor drei Jahren gekauft“, berichtet Heike Eberle. Sie arbeitet als Erzieherin im Bobstädter Kindergarten und ist im Stadtteil ebenso tief verwurzelt wie ihr Mann Roland, der eine eigene Imkerei betreibt und als Fliesenleger tätig ist.

Die beiden haben sich einiges vorgenommen: Die Post- und Lotto-Annahmestelle öffnet am 3. April, auch Zeitschriften und Tabakwaren wollen Eberles wieder anbieten. Zudem soll sich der Kiosk erneut zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung entwickeln. Dafür stehen umfangreiche Renovierungsarbeiten bevor. So sollen nicht nur Heizung und Toilettenanlage erneuert werden, auch die Poststelle rückt von der linken auf die gegenüberliegende Seite.

Die Schaufenster wollen die beiden frei räumen, so dass viel Licht in den Laden fällt. Heike Eberle träumt außerdem von einem kleinen Café. Ob sie es selbst betreiben wird, steht im Moment noch nicht fest. Jedoch bleibt es dabei, dass der Bauernladen Steinmetz zweimal wöchentlich – donnerstags und samstags – seine Waren anbietet. Zudem kann man dienstags bei Kochs leckere Grillhähnchen kaufen. Heike Eberle wünscht sich sehr, dass die herzliche und liebevolle Atmosphäre, mit der Angela Blodt bei ihrer Kundschaft punkten konnte, zurückkehrt.

Bobstädter freuen sich

Viele Bobstädter haben den neuen Inhabern bereits nachdrücklich versichert, wie sehr sie sich auf die künftigen Angebote freuen. Der Zuspruch auf den sozialen Medien ist mittlerweile groß. Etliche schicken Grüße, drücken die Daumen und wünschen den Unternehmern viel Erfolg zu ihrem Neustart.

Einige freuen sich auch auf das geplante Kaffee – „für die Zeit nach Corona sicher eine Marktlücke“, heißt es in einem der zahlreichen Kommentare. Fell/sbo