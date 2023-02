Kern des Teams steht

Bürstadt. Der Spielplan steht noch nicht – ihre Gegner in der Landesliga Mitte kennen die Bürstadt Redskins aber schon. Mit der GFL-Reserve der Marburg Mercenaries, den Wetterau Bulls und den Rodgau Pioneers treffen die American Footballer des TV Bürstadt in Gruppe A auf drei alte Bekannte. In Gruppe B messen sich die Nauheim Wild Boys, die Trier Stampers, die St. Wendel South-West Wolves und die Bad Kreuznach Warriors.

Mit Marburg II bekamen es die Redskins in der Corona-Saison 2020 zu tun. Damals traten sie in einer improvisierten Hessenliga mit den Black Goats Mannebach und den Gernsheim Gladiators an. Mit 52:7 setzte sich Marburgs Bundesliga-Reserve in Bürstadt durch und wurde später auch Sieger der Hessenrunde. Die Redskins belegten Platz zwei.

Gegen die Wetterau Bulls bestritten die Redskins in der Saison 2018 ihr erstes Heimspiel. Den Rodgau Pioneers standen die TVB-Footballer in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr 2019 gegenüber. Nach zwei Niederlagen gegen die Pioneers blieb den Redskins damals nur der zweite Platz in der Süd-Gruppe, während Rodgau den Aufstieg in die Landesliga über die Playoffs klarmachte.

Aufstieg aber nie angetreten

Bürstadt durfte als Gesamtdritter nachträglich hoch, trat letztlich jedoch nie in der Landesliga an. Denn nach der Absage der 2020er Saison trat Bürstadt 2021 in der viertklassigen Oberliga an. Dort hielten sich die Redskins über zwei Spielzeiten. Nach einem starken siebten Platz im ersten Jahr verzichteten die Südhessen im Herbst 2022 auf die Teilnahme an den Play-downs und stiegen somit ab.

Bürstadt Gruppengegner kennen sich bereits aus der Landesliga-Saison 2022. Mit 10:2 Punkten behauptete sich Rodgau in Gruppe B vor den Bulls (8:4 Punkte), Marburg II (6:6) und den Hanau Ravens (0:12). „Ich rechne wieder mit ziemlich starken Rodgauern“, sagt Bürstadts Medienchef Harry Frommeld. Bei den anderen Teams will er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Marburg II ist eine GFL-Reserve. Die Wetterau Bulls sind für uns eine absolute Blackbox.“

Das Training im Freien haben die Redskins vor drei Wochen wieder aufgenommen. „Es ist eine Aufbauphase. Nach der letzten Season sind wir im Moment nicht die erste Anlaufstelle in Südhessen“, berichtet Frommeld. Die schwankende Trainingsbeteiligung ist auch unter dem neuen Head Coach Thomas Zupon ein Thema. Laut Frommeld kommen zurzeit 15 bis 25 Mann – von insgesamt 40 Spielern.

„Wir rechnen nicht mit großen Sprüngen“, meint das Vorstandsmitglied. Die bevorstehende Spielzeit sieht Frommeld als Übergangsjahr, bevor 2024 der erfolgreiche U19-Jahrgang den Sprung ins Seniors-Team angeht. „Da haben wir sehr viel Potenzial“, betont Frommeld, dem allerdings auch um die aktuelle Mannschaft nicht bange ist: „Das Schöne ist: Wir haben einen harten Kern aus 15 bis 20 Leuten, der funktioniert.“

Fortschritte gibt es für die TVB-Footballer in Sachen Infrastruktur. Das TV-Stadion ist jetzt mit Flutlichtmasten und Goal Posts ausgestattet. Die Football-Pfosten sollen im März eingeweiht werden.