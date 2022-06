Jugend trumpft auf

Biblis. Die Damen I siegten gegen die TEC Darmstadt (7:2) sowie die Damen II gegen TCB Darmstadt II (5:1). Die Herren 40 sicherten sich mit einem 3:6 beim TC Babenhausen den zweiten Sieg dieser Saison.

Ein ganz „glattes Ding“ lieferten die Herren 70 gegen die Spielgemeinschaft MSG TC Traisa/BG Darmstadt ab. Mit einem 6:0 und einem Spielverhältnis von 48:12 haben sich die Bibliser einen gelungenen Tennis-Tag beschert.

Auch die Jüngsten des TC haben mit schönen Siegen und soliden Unentschieden kräftig zur positiven Bilanz beigetragen. In der Spielgemeinschaft mit dem TC Bürstadt sind folgende Ergebnisse zu verbuchen: Die U15 Junioren spielten 3:3 bei MSG TC Alsbach/TC Hähnlein. Die gemischte U12 gewann zuhause 4:2 gegen den TC Pfungstadt, und die gemischte U15 spielte 3:3 Unentschieden gegen die TG Bobstadt und siegte mit 6:0 gegen BW Birkenau/Gorxheimertal.

Nächste Termine

Am Mittwoch, 29. Juni, um 10 Uhr spielen die Herren 65 auf der Anlage des TC Biblis. Damen II, Herren II und Herren 40 spielen jeweils am Sonntag, 3. Juli, um 9 Uhr und die Herren 70 am Montag, 4. Juli, um 10 Uhr. red