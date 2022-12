In Bürstadt sollen Gebühren fürs Abwasser steigen

Bürstadt. Statt 2,44 Euro will die Stadt Bürstadt bald 3,06 Euro pro Kubikmeter fürs Schmutzwasser verlangen. Die Gebühr fürs Niederschlagswasser, die nach der versiegelten Fläche berechnet wird, steigt laut Kalkulation um acht Cent: von 46 auf 54 Cent pro Quadratmeter. So weist es die Entwässerungssatzung für 2023 aus. Der Beschluss steht in der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag, 15.

...