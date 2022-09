Mannheimer Morgen Plus-Artikel Thema Armut Hohe Strompreise verschärfen den Druck

„Wer einmal arm ist, bleibt meist arm", sagt Awo-Präsident Michael Groß bei seinem Besuch in Bürstadt. Das will er so nicht hinnehmen, spricht mit den Experten vor Ort deutliche Kritik und einige Forderungen aus.