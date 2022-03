Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tanzen - TG Bobstadt richtet am 2. und 3. April ein Wettkampfwochenende in Jazz-, Modern- und Contemporary- Dance in EKS-Halle aus / Auftritte der Teams aus der Ersten Bundesliga als Höhepunkt Freude über erstes Turnier nach zwei Jahren Zwangspause

Die Gruppe Piccola beim letzten Turnier im März 2019. © Berno Nix