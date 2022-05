Freibad-Tickets ab Montag online oder vor Ort in Bürstadt

Bürstadt. Bürstadt. Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Bürstädter Waldschwimmbads an Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 26. Mai, laufen auf Hochtouren, heißt es von der Stadtverwaltung. Der Badespaß könne in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen beginnen. Dauerkarten können ab Montag, 9. Mai, bis zum 19. Juni unter der www.cm-access.de/buerstadt online beantragt und via PayPal bezahlt werden.

Der Vorverkauf läuft vorort nicht am Schwimmbadeingang, sondern im DRK-Raum in der Nähe des Haupteingangs. Geöffnet ist die Verkaufsstelle montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, sonntags von 10 bis 15 Uhr. Ausweisdokumente sind für den Bestellvorgang vorzulegen und beim Besuch des Schwimmbades zur Identifikation mitzubringen. Die Preise bleiben laut Fachbereichsleiter Michael Molitor unverändert: „Es sind die gleichen wie 2019 - vor der Pandemie.“ Personen über 18 Jahre zahlen vier Euro pro Einzelkarte, 40 Euro für die Dutzendkarte und 77 Euro für die Dauerkarte. Für Personen unter 18 Jahren, Schüler, Studenten sowie Auszubildende kostet die Einzelkarte 2,20 Euro, die Dutzendkarte 22 Euro und die Dauerkarte 33 Euro.

Senioren ab 63 Jahren, Rentner mit entsprechendem Ausweis, Sozialpassinhaber sowie Schwerbehinderte zahlen pro Einzelkarte 2,20 Euro, für die Dutzendkarte 22 Euro und für die Dauerkarte 55 Euro.

Für die Familienkarte ermäßigt - ein Erwachsener plus Kinder - werden 66 Euro fällig. Die normale Familienkarte für zwei Erwachsene mit Kindern kostet 88 Euro. Kinder bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres haben in Bürstadt freien Eintritt.

