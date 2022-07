Experiment überrascht und begeistert die Fans

Bürstadt. Cheerleader und Cheerdancer mögen einander nicht sehr gern. Sagt man. Die beiden Sportarten haben nichts gemeinsam. Hört man. Sieht man aber in Südhessen anders. Denn während die einen eher akrobatische Inhalte in ihren Programmen zeigen, präsentieren sich die anderen mit vordergründig tänzerischen Choreos. Es sollte also generell keinerlei Konkurrenzdenken im Spiel sein. Und mit ein wenig gutem Willen und ohne Voreingenommenheit kann man sogar gemeinsam etwas sehenswertes auf die Beine stellen.

Die Redskins-Cheerleader und ihre Gäste hatten sich für das vergangene Wochenende vorgenommen, diese Idee in Realität umzusetzen.

Dass sich beide Sportarten, also Cheerleading und Cheerdance, sogar wunderbar kombinieren lassen, haben die drei Cheerleader-Teams der Redskins gemeinsam mit den Blue Diamonds Eschborn Dancers beim Gameday am vergangenen Samstag auf dem Homefield der Redskins gezeigt.

Niemals zuvor waren in Bürstadt beide Sportarten gemeinsam auf dem Feld zu sehen. Schon gar nicht in einem kombinierten Programm. Ungeachtet dessen zeigten die vier Teams eine nahtlos ineinander übergehende Abfolge von Elementen aus ihren jeweiligen Meisterschaftsprogrammen in den Spielpausen.

Zwölfminütiges Programm

Dass sich da eine einzigartige Ansammlung von erfolgreichen Meisterschaftsteilnahmen an der Sideline zeigte, wurde jedem sofort klar. Das insgesamt zwölfminütige Programm aller vier Teams lief reibungslos und wurde von andauerndem Applaus der Zuschauer begleitet.

Was also zunächst als Experiment angekündigt war, fühlte sich für die begeisterten Zuschauer so an, als ob es einfach zusammen gehört. Niemand hätte wohl – ohne besseres Wissen – vermutet, dass Redskins und Blue Diamonds an diesem Tag zum ersten Mal gemeinsam performten. Anna Messina, Head of Redskins, im Anschluss: „Für uns eingeweihte waren das sehr emotionale Momente. Denn wir Redskins sind Brückenbauer. Ohne Berührungsängste und immer bereit, neue Wege zu gehen. Unseren Sportlern neue Perspektiven durch Teamwork zu vermitteln und den Fans einzigartige Eindrücke von unseren Sportarten zu schenken. Diese fast schon symbiotische Zusammenarbeit unserer eigenen Cheerleader-Teams mit den Blue Diamonds werden wir zweifellos weiterverfolgen. Vor allem auch, weil alle Cheers und ihre Coaches offensichtliche Freude an diesem Experiment hatten. Und sich prima verstehen.“

Zwei Siege gefeiert

Die vier Teams zeigten nicht nur in den Spielpausen ihr gemeinsames Programm auf dem Platz. Sondern performten auch zusammen an der Sideline während der drei Liga-Begegnungen der Bürstädter Footballer an diesem Tag. Von denen die Redskins übrigens zwei für sich entscheiden konnten. red