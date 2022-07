Ereignisarmes Schachjahr in der Saison 2021/22

Biblis. Gut ein Drittel der Vereinsmitglieder konnte der Erste Vorsitzende Bernd Hülder kürzlich zur fälligen diesjährigen Mitgliederversammlung im Bürgerzentrum begrüßen. Neben den Berichten der einzelnen Spartenleiter standen turnusmäßige Neuwahlen von Teilen des Vorstandes im Mittelpunkt.

In seinem Bericht bilanzierte Bernd Hülder das coronabedingt eher ereignisarme vergangene Schachjahr, in welchem immerhin der Ligenbetrieb planmäßig durchgeführt werden konnte. Insgesamt stehe der Verein finanziell auf gesunden Füßen und habe in der Coronakrise keine Vereinsaustritte quittieren müssen. Turnierleiter Ralf Bodirsky resümierte die sportlichen Aktivitäten der abgelaufenen Schachsaison 2021/22. Der SV Biblis schaffte mit Platz fünf in der Bezirksoberliga souverän den Klassenerhalt, wobei er in allen Partien mindestens zwei Jugendliche in der sechser-Mannschaft wertvolle Erfahrungen sammeln ließ. Mit Jan Schoppmeyer, Tim Putz und Eric Hille schafften es gleich drei Bibliser Akteure in die Top zehn der Bezirksoberliga-Scorerliste. Vereinsmeister der Jugendlichen wurden Tim Putz vor Umut Kizilarslan und Dominic Ahlheim. Nachdem die Kassenprüfer dem Rechner Bernd Hülder eine tadellose Buchführung attestierten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Einstimmige Vorstandswahlen

Bei den fälligen Neuwahlen wurde Thomas Angert als stellvertretender Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Bei den Wahlen zum Kassenwart und Jugendleiter kam es zu kleinem personellen Rochaden. Jan Schoppmeyer löst seinen Bruder Tim als Jugendleiter ab, während Tim Schoppmeyer die Nachfolge des scheidenden Kassenwartes Bernd Hülder antritt. Alle Vorstandswahlen brachten einstimmige Resultate. Zu neuen Kassenprüfern wurden Pascal Rademacher (einstimmig) und Gerd Fricke (einstimmig bei einer Enthaltung) gewählt.

Nach gut zwei Stunden endete eine einmal mehr eine harmonische und konstruktive Mitgliederversammlung. red