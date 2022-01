Eltern gründen ein Allstar-Team

Bürstadt. Seit 1979 zelebrieren die Redskins American Football und Cheerleading in Deutschland. Mittlerweile haben sie mehr als ein Jahrzehnt Vereinsgeschichte im TV Bürstadt mitgeschrieben. Sehr erfolgreich und sie wachsen kontinuierlich.

Mit vier Teams sind die Footballer der Redskins bereits in allen Altersgruppen der Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland vertreten. Während die „Flaggies“ der U13 noch die kontaktlose Form des Football spielen, geht es bei den Teams der U16, U19 und Seniors gut gepanzert und mit Helm so richtig ins Tackling. Da darf ein ballführender Gegenspieler schon auch einmal der Länge nach auf den Rasen fallen. Schließlich muss er ja daran gehindert werden, mit dem Football-Ei in die eigene Endzone zu gelangen.

Bereits im vergangenen Jahr – beim Andersrum-Tag der Redskins – durften sich die Eltern der jungen Cheerleader und Footballer einmal selbst auf dem Platz ausprobieren. Und dieses Erlebnis hatte ganz offensichtlich erhebliche Begeisterung zur Folge.

Flagfootball selbst ausprobieren

„Wenn mir das im Vorfeld jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Mehr als 40 Eltern hatten große Lust darauf, einmal selbst Flagfootball zu spielen oder als Cheerleader an der Sideline zu agieren. Während ihre Kids als Kommentatoren, Referees, Coaches, Chain-Crew oder als Zuschauer die Rollen mit ihnen tauschten. Und alle hatten enormen Spaß dabei“, sagt Anna Messina, Head of Redskins und Mutter zweier kleiner Footballer.

Ganz offensichtlich hatten sie Spaß. Denn zwischenzeitlich haben sich bereits an die 20 Eltern dazu entschlossen, ein Allstars-Team zu gründen, wöchentlich gemeinsam zu trainieren und ein bis zwei Mal im Jahr an Spaßturnieren teilzunehmen.

„Das bietet sich ja förmlich an“, meint Messina. „Wer die Redskins kennt, weiß, dass wir alle sehr gerne Zeit zusammen verbringen. Das sieht man auch samstags, wenn alle Teams trainieren. Da stehen immer Eltern, Partner und Freunde am Trainingsfeld. Schauen zu, werfen ein paar Bälle und lachen viel miteinander. Also haben wir uns einfach dazu entschieden, nicht mehr nur zuzusehen, sondern selbst ein wenig zu trainieren.“

Spaß im Mittelpunkt

Natürlich werden die „Allstars“ – ebenso wie die kleinsten Redskins-Footballer aus der U13 – ein Flagfootball-Team sein. Also kontaktlos und somit ohne Panzer und Helm spielen. Schließlich stehen Spaß und Gemeinsamkeit im Mittelpunkt.

Eine erste Einladung zu einem Fun- Turnier für April gibt es bereits aus Offenbach. Ein Fun-Turnier, an dem auch Angehörige anderer Clubs und ein Feuerwehrteam teilnehmen werden. Ganz im Sinne des Credos „Football is Family“. Und die Kids werden als Fans dabei sein. Bis dahin werden die Redskins Allstars samstagvormittags trainieren. Derzeit noch auf der Anlage des SV Vorwärts Bobstadt, bis alle Redskins im Frühjahr wieder ins Stadion an der Wasserwerkstraße zurückkehren, mittlerweile auch bekannt als das Redskins Homefield. red

