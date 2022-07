Einblick in die Welt der Diplomaten

Bürstadt. Iris Held vom Team der Bücherei St. Michael in Bürstadt empfiehlt diesmal „Die Diplomatin“ von Lucy Fricke. Der Roman ist in mehrerer Hinsicht eine Neuentdeckung für sie als Leseratte, verrät sie. Zum einen hat sie von dieser Autorin noch nichts gelesen, zum anderen ist die Thematik des Diplomatenlebens neu. Umso schöner findet sie es daher, in diesem Buch, das sehr flüssig und lebendig geschrieben ist, anhand der Diplomatin Fred einen Einblick in ein ungewöhnliches Leben zubekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der Geschichte befindet sich Fred in Uruguay – ein diplomatisch nicht besonders herausforderndes Terrain. Eine passende Musikgruppe für das Fest der Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit zu finden, scheint die schwierigste Aufgabe des Monats zu sein. Doch dann wird eine junge deutsche Reisebloggerin vermisst, deren Mutter eine bekannte Verlegerin ist. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, dass nach ihrer Tochter gesucht wird– während Fred und die Polizei vor Ort denken, dass die Gesuchte in einer Kneipe versackt ist. Doch dann kommt es ganz anders – und letztlich muss Fred von Uruguay nach Istanbul wechseln. Der Umgang mit türkischen Politikern aber auch mit kritischen Journalisten, die vom Gefängnis bedroht sind, ist nicht einfach.

Die Diplomatin von Lucy Fricke ist spannend zu lesen und gibt einem einen guten Einblick in die Welt der Diplomatie und der Botschaften, lobt Iris Held. Auszuleihen ist der Roman in der Bücherei. red