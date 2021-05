„Bunte Hundepfoten“ suchen Gelände in Biblis

Biblis. In Biblis ist ein neuer Verein gegründet worden. „Bunte Hunde-pfoten Biblis“ ist aus einer Gruppe von Hundebesitzern entstanden, die sich in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig zum Training oder zu gemeinsamen Spaziergängen mit den Vierbeinern in Biblis und Umgebung getroffen haben. Die Gründungsversammlung fand im Bürgerzentrum Biblis unter Einhaltung der Corona-Regeln statt.

Wie der Name „Bunte Hundepfoten Biblis“ schon erahnen lässt, soll der Verein offen für alle Menschen und Hunde sein. „Das Hauptziel ist, den Hundesport zu fördern und die Hundehalter bei der artgerechten Ausbildung zu sozialverträglichen Hunden zu unterstützen“, sagte Jürgen Becker, der neu gewählte Vorsitzende des Vereins.

Als erstes Ziel nannte er, die Suche nach einem geeigneten Vereinsgelände weiter voranzutreiben. Denn ohne ein umzäuntes Trainingsgelände lässt sich ein Training mit neuen Interessenten nicht durchführen.

Der Bedarf an einer fundierten Hundeausbildung ist groß, das zeigten die über 160 Unterschriften von Hundehaltern aus Biblis und Umgebung, die im Sommer 2020 zur Unterstützung gesammelt wurden, betonte Becker.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Christina Almeroth (stellvertretende Vorsitzende), Verena Jackwerth (Schriftführerin), Felix Keller (Kassenwart) und Monika Becker als Beauftragte für Ausbildung und Sport von der Gründungsversammlung gewählt.

Der frisch gebackene Vorstand hofft auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Vielleicht meldet sich jemand, der ein Gelände verpachten oder vermieten möchte. red

