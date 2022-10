Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachten Bürstädter Adventszauber mit Strahlkraft

Zwei Jahre hat es in Bürstadt keinen Adventszauber gegeben wegen der Pandemie. Vom 2. bis 4. Dezember will das Budendorf mit seiner Bühne nun wieder Gäste in die alla-hopp!-Anlage locken.