Bürstadt informiert über Unterkunft für Geflüchtete

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt will ihre Bürger über die geplante Flüchtlingsunterkunft informieren und lädt zur Veranstaltung am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr ins Bürgerhaus ein. Wie Bürgermeisterin Bärbel Schader am Mittwoch mitteilt, sind die Verträge für das Grundstück in den Lächnern inzwischen unterschrieben. Auf dem Gelände in der Nähe des Rewe-Marktes sollen Wohncontainer für die Geflüchteten aufgestellt werden.

Um Fragen zu beantworten und Ängsten zu begegnen, lädt das Rathaus nun zum Gespräch ein. Mit dabei ist auch Kreisbeigeordneter Mattias Schimpf, der sich um die Unterbringung der Neuankömmlinge im Kreis kümmert. Ab Mai übernehmen die Kommunen diese Aufgabe in eigener Verantwortung.

Ziel der Veranstaltung ist es laut Stadtverwaltung, der Bevölkerung Informationen über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu geben. „Dabei möchten wir aufzeigen, wie die Flüchtlingsunterkünfte organisiert und betrieben werden und welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gibt“, heißt es in der Einladung. In der Nachbarschaft der geplanten Unterkunft werden die Bewohner auch per Wurfsendung eingeladen, kündigt Bärbel Schader an. red/sbo