Bürstadt. Mehrere Bienenvölker halten im Bürstädter Stadtgebiet Einzug: So hat Bürstädter Jung-Imker Christian Tesseraux einen Bienenstand im Riedroder Biotop aufgestellt, wie das Rathaus mitteilt. Vorausgegangen seien Gespräche mit dem Ersten Vorsitzenden des Bienenzuchtvereins Lampertheim und Umgebung, Markus Hartnagel, berichtet die Verwaltung von einer gelungenen Zusammenarbeit.

In der Glücksbaumallee will Tesseraux zusätzlich zu einem weiteren Bienenstand und einen Bienenlehrpfad mit Informationstafeln sowie ein Wildbienen- und Insektenhotel einrichten und damit Imkerei und Bildung verknüpfen.

Größere Artenvielfalt

Der Bobstädter Robert Eberle, ebenfalls Imker, beginnt im Frühjahr damit, in der Chaussee-Allee Bienenvölker zu halten. Wie schon in der Glücksbaumallee wurde auch in der Chaussee-Allee damit begonnen, die Wiese im hinteren Bereich auszumagern, also gemähtes Gras regelmäßig abzutransportieren. Flächen mit weniger Nährstoffen sind für viele Wildblumen attraktiv. So wollen die Organisatoren eine größere Artenvielfalt erreichen. Die Bienen wiederum helfen bei der Bestäubung der Blumen und der Obstbäume. Das mache die Chaussee-Allee zu einem optimalen Standort, berichtet die Stadtverwaltung. red