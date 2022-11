Am ehemaligen Standort der Synagoge Biblis in der Bachgasse wird in einer öffentlichen Gedenkfeier am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr an die Novemberpogrome von 1938 erinnert. Treffpunkt ist am Gedenkstein hinter dem Rathaus.

In der sogenannten Reichspogromnacht wurden auch in Biblis Häuser und Wohnungen jüdischer Bürger zerstört. Gemeinsam soll bei dieser Veranstaltung all jener

...