Aufstieg auf der Kippe

Bürstadt. Das Thema Wiederaufstieg in die Hessenliga hat sich für die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt wohl erledigt – zumindest sportlich. Im Spitzenspiel der Verbandsliga Süd unterlagen die TVB-Damen zum Rundenabschluss mit 2:6 beim SV Darmstadt 98. Die Darmstädterinnen, die jetzt 26:12 Punkte vorweisen, liegen nun vor Bürstadt (26:14 Punkte) auf Relegationsplatz zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Darmstadt ist vorne mit seinen zwei stärksten Spielerinnen angetreten“, erklärte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Darmstadts Top-Spielerinnen Suzan Okur und Katja Eichel gewannen ihr Auftaktdoppel und holten im Spitzenpaarkreuz eine 4:0-Bilanz gegen Laura Rosenberger und Fabienne Zorn. Rosenberger/Zorn hatten im Doppel 2 für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt. In den Einzeln war lediglich Laura Wunder für die TVB-Damen erfolgreich.

Aufstiegsregelung wird klarer

Nur bei einer hohen Niederlage der Darmstädter Damen beim Drittletzten TTC Eintracht Pfungstadt am kommenden Samstag hätte der TVB jetzt noch Chancen auf den zweiten Platz. Realistischer ist aber, dass sich Darmstadt keine Blöße gibt – und auch der Vierte TSV Nieder-Ramstadt (24:14 Punkte) noch mit Bürstadt gleichzieht.

Mittlerweile sind auch mehr Details zur Aufstiegsregelung bekannt. „Der TTC Langen V muss als Meister aufsteigen“, sagte Rosenberger. Der Vizemeister ist zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Verzichtet der Zweite auf die Relegation, rückt der Tabellendritte aber nicht automatisch in die Play-offs nach. „Wir könnten höchstens für den Fall, dass ein Platz in der Hessenliga frei wird, unsere Aufstiegsbereitschaft signalisieren“, erläuterte Rosenberger. Ob die Bürstädterinnen das tun werden, ist noch offen. „Wir müssen uns intern beraten“, meinte Rosenberger. Die Verbandsliga Süd hatte er schon öfter als geeignete Spielklasse für die TVB-Damen bezeichnet. „Wir wollten vorne mitspielen und hatten unseren Spaß. Insgesamt haben wir eine gute Runde gespielt“, so Rosenberger.

In der Bezirksoberliga verlor das zweite TVB-Damenteam mit 1:6 zu Hause gegen den Liga-Dritten SV Ober-Kainsbach II. Alina Lorenz holte den Ehrenpunkt für die Bürstädter Reserve, die mit nur drei Spielerinnen antrat. Am Freitag (20.15 Uhr) schließt der Vorletzte seine Saison beim Vierten TSV Höchst ab. cpa