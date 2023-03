Am Sonntag geht’s rund in Bürstadts Innenstadt

Bürstadt. Bürstadt. Mit mehr als 60 Attraktionen lockt der Frühjahrsmarkt am Sonntag, 26. März, in Bürstadts Innenstadt. Ab 13 Uhr öffnen sich die Türen der Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag, und dann ist auch an den zahlreichen Ständen was los.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit die Eltern in Ruhe bummeln gehen können, sorgt die Bärenhöhle für Kinderbetreuung in der früheren Buchhandlung Pegasos. Mit Bastelangeboten und Mitmachaktionen können sich die Kleinen am Nachmittag die Zeit vertreiben. Von dort startet übrigens auch Fred Fuchs, das Maskottchen des „Südhessen Morgen“, seine Rundgänge durch die Innenstadt. Begeisterung bei kleinen Besuchern will zudem die Ballonwerkstatt mit lustigen Tieren und glitzernden Tattoos entfachen. Auf dem Marktplatz sorgt der Schaustellerbetrieb von Markus Schneider aus Riedrode zudem für Karrussell und Zuckerstand.

Trotz der großen Autoschau zeitgleich in Heppenheim haben sich fünf Autohäuser in Bürstadt angekündigt, die ihre Fahrzeuge präsentieren wollen. Die Blicke auf sich ziehen werden sicher auch die Oldtimer des Bulldog- und Landmaschinen-Clubs. Zudem stellen sich Anbieter von Solaranlagen, Dachdecker sowie jede Menge Vereine und Institutionen vor: von der Feuerwehr über den SV Vorwärts Bobstadt, Pfeil- und Bogen-Club bis hin zum Quartiers- und Interkulturellen Büro der Stadt. Der Nabu lädt zur Pflanzentauschbörse ein. Ganz neu dabei ist die „Kochkäse-Connection“ um Reiner Faust in der Nähe von Vetter Moden. Auch Seniorenbeirat, Diabetiker-Selbsthilfegruppe und VdK stellen ihre Arbeit vor.

„Wir haben ein breites Spektrum“, sagt Wirtschaftsförderer Tim Lux im Rathaus zufrieden. Das Angebot könne sich sehen lassen. Jetzt hofft er nur noch auf gutes Wetter - und dass die Leute Lust haben, durch die Stadt zu schlendern und das vielfältige Angebot wahrnehmen. Los geht’s übrigens schon am Vorabend: Auf dem Marktplatz tritt am Samstag, 25. März, die Party Band Fizz-Gin auf. Diese ist für ihr Repertoire quer durch die Musikrichtungen bekannt und soll das Publikum zum Feiern animieren. Den Auftakt gestaltet die Nachwuchskünstlerin Viviane Herpel ab 19 Uhr, die sozusagen als „Vorgruppe“ erstmals vor größerem Publikum singt.

Offiziell eröffnet Bürgermeisterin Bärbel Schader mit Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. den Frühjahrsmarkt dann am Sonntag um 13 Uhr. Nach dem Fassbieranstich sorgen Tanzgruppen des SKK, BFC und HCV für Unterhaltung, ehe der Spielmannszug der Feuerwehr Bürstadt-Hofheim ein Platzkonzert gibt.

Nicht in der Innenstadt, sondern am Bahnhof beteiligt sich auch Kamü - Kultur am Übergang. Stefanie und Rüdiger Engert haben ihre beiden landwirtschaftlichen Hallen umgebaut (wir berichteten) und öffnen diese zum Frühjahrsmarkt für interessierte Besucher. Kurse finden dort bereits seit Anfang März statt.

Autos müssen weg

Anwohner sollten ihre Autos in der Innenstadt am Sonntag bis 7 Uhr umparken, da danach der Aufbau beginnt. Nicht, dass der Abschlepper kommen muss. Weitere Infos und Details zum Frühjahrsmarkt gibt es auch online unter buerstadt.de. Auf einem Stadtplan sind alle beteiligten Gastronomen, Händler, Vereine oder Institutionen mit ihrem Standplatz zu finden. „Wir haben das Areal gut füllen können, am Ende macht es die bunte Mischung der Angebote“, sagt Tim Lux. cos/Fell