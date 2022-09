20. Stadtlauf zur Kerwe

Bürstadt. Die Planungen für den 20. Bürstädter Stadtlauf am Sonntag, 2. Oktober, sind in vollem Gange. Erstmals richtet der VfR Bürstadt das Großevent zur Bürstädter Kerwe aus. Dafür sucht der Verein noch Helfer, die sich beim Vorstand melden können. Neben den klassischen Distanzen über 2,5-, 5- und 10-Kilometer wird der Bambini-Lauf über 400 Meter ausgerichtet. Der Stadtlauf kostet 14 Euro. Am Wettkampftag selbst liegt das Startgeld bei 16 Euro. Der Bambinilauf ist kostenlos.

Überraschung für den Nachwuchs

Die Nachwuchsläufer werden mit einer besonderen Überraschung belohnt. Zum absoluten „Renner“ entwickelte sich mittlerweile der „Staffellauf“ für Vereine und Firmen. Die Distanz beträgt 4 x 2,5 Kilometer. Die Wettbewerbe finden in der unmittelbaren Nähe des Bürstädter Marktplatzes rund um das Back- & Brauhaus Drayß statt und sind der sportliche Höhepunkt der Bürstädter Kerwe.

Im Anschluss an die Laufwettbewerbe findet die Siegerehrung mit Preisverleihung statt. Danach steigt die „After-Run-Party“ mit Live-Musik. Ab sofort können sich Läufer online zur Teilnahme anmelden unter: www.stadtlauf-buerstadt.de. red