Weiße Farbe im Unfallauto

Biblis. Zu einem Einsatz der besonderen Art wurde die Bibliser Feuerwehr am Samstagabend gegen 19.45 Uhr gerufen. Bei dem Unfall auf der Zufahrt zur B 44 in Höhe der Einfahrt zur Josef-Seib-Straße gab es nicht nur mehrere Verletzte. Ein Farbeimer, der auf einer der Rückbänke platziert war, sorgte für eine große Schmiererei.

Wie Sprecher Ralf Becker berichtet, kamen beide Fahrzeuge auf der Zufahrt zur B 44 erheblich beschädigt zum Stehen. Insgesamt waren sieben Personen in den beiden Autos, drei von ihnen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Bei dem Zusammenprall wurde der Eimer mit weißer Farbe durch das Fahrzeug geschleudert und dabei geöffnet. Dadurch wurden der gesamte Innenraum sowie die drei Insassen vollkommend verunreinigt, erläutert Becker. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Eine Spezialfirma musste die Fahrbahn in Richtung B44 reinigen – von der Farbe, aber auch von auslaufenden Kraftstoffen, so der Sprecher weiter. Bis spät in die Nacht blieb die Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Im Einsatz war die Feuerwehr Biblis mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Im Baugerüst verfangen

Nur wenige Stunden vor dem Unfall waren die Bibliser Feuerwehrleute auf einem Neubau in der Emil-Rathenau-Straße gefragt. Mehrere Platten einer Photovoltaikanlage waren dort provisorisch auf einem Baugerüst gelagert. Sie hatten sich nach den Sturmböen am Samstagnachmittag gelöst und drohten, auf die Straße zu stürzen, teilt Ralf Becker mit. Einige Panels hatten sich bereits gelöst, im Baugerüst verfangen und drohten nun, auf die Straße zu fallen. „Die Einsatzkräfte holten etwa 20 Platten von Dach und Baugerüst und brachten sie sicher auf den Boden“, so der Sprecher. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den eingetroffenen Hausbesitzer übergeben. Einsatzende war gegen 18.30 Uhr. red