Stadion als zentraler Trainingsort

Biblis. Über die Fortschritte beim Konzept für die Sportstätten in Biblis und den Ortsteilen informierte Stefan Eckl vom Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung die Gemeindevertretung. Im vergangenen Jahr hatten die Gespräche mit den Vereinen begonnen.

AdUnit urban-intext1

„Es hat sich herauskristallisiert, dass wir im Pfaffenau-Stadion die Fußballmaßnahmen bündeln wollen“, schilderte Eckl. Zweieinhalb Sportfelder würden ausreichen, um alle Teams vom Vereinsfußball aufzunehmen. Der Kunstrasenplatz soll ebenfalls erhalten werden. Die Rundlaufbahnen für die Leichtathletik hinter dem Gebäude könnten zurückgebaut werden, weil diese Anlage nicht dringend benötigt wird. Dort könnte weiterer Platz fürs Training entstehen.

Wunsch nach Freilufthalle

Zudem war der Wunsch nach einer Freilufthalle da. „Das ist ein kleiner Bolzplatz mit einem Dach darüber. Das ermöglicht Training im Trockenen – auch bei regnerischem Wetter“, so Eckl. Ebenfalls in der Pfaffenaue sollen Bewegungs- und Sporträume entstehen. Auch ein Ort für Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wären möglich.

In Wattenheim könnte der Sportplatz, der dann nicht mehr gebraucht wird, zum Teil für die Bewohner als Dorfplatz umfunktioniert werden. Eine Grillhütte samt Grillplatz sei eine Idee. Der Freizeitbereich soll im Vordergrund stehen. Sportgeräte für Senioren könnten aufgestellt werden, auch eine Spielfläche wäre möglich.

AdUnit urban-intext2

Auch in Nordheim würde der Sportplatz aufgelöst. Dort könnte ein Teil als Grünfläche erhalten bleiben. Ein Biergarten bei dem Lokal wäre möglich. Der nächste Schritt für das Pfaffenau-Stadion wäre eine Machbarkeitsstudie, um die Kosten zu ermitteln. Die Öffentlichkeit und die Sportvereine sollen miteinbezogen werden.

Bürgermeister Volker Scheib beantwortete in der Sitzung Fragen von CDU und SPD, die schriftlich bei ihm eingegangen waren. Scheib berichtete, dass die alte Schule wahrscheinlich in den Besitz der Gemeinde übergehen wird, wenn der Grundschule der Neubau in der Freiherr-vom-Stein-Straße zur Verfügung steht. Am Alten Rathaus haben die Arbeiten im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts begonnen. Im Juni will Scheib den aktuellen Stand des Konzepts vorstellen.

AdUnit urban-intext3

Mängelmelder genutzt

Beim Mängelmelder auf der Homepage der Gemeinde sind bislang 55 Meldungen eingegangen. Die Bearbeitungszeit betrug rund 1,2 Tage in der Verwaltung und 8,8 Tage in der Umsetzung. Eine weitere Anfrage betraf das Neubaugebiet Helfrichsgärtel III und MKM. Ob die MKM-Grundstückskäufer inzwischen Eigentümer sind, konnte Scheib nicht sagen. „Das ist nicht der Job der Gemeinde, das zu kontrollieren.“ Der Investor sei zum 20. Oktober vollständig in den Vertrag eingetreten. Warum acht Häuser noch nicht im Besitz der Bauherren seien, sondern noch MKM gehörten, könne er nicht sagen. „Wir haben da kein Mitspracherecht.“

AdUnit urban-intext4

Zwei weitere Plätze wurden für die CDU im Gemeindevorstand vergeben. Das war in der vorangegangenen Sitzung beschlossen worden. Neu im Voranstand sind Michael Hennes und Christian Marsch, die vereidigt wurden. Als Nachrücker kommen Stefan Funk und Gerhard Becker für die Christdemokraten ins Parlament.