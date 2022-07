Künstler ausspioniert

Biblis. David Kross und Jörg Schüttauf spielen den Romanautor Fuchs in verschiedenen Altersstadien in der „Stasikomödie“, die am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 10. Juli, um 19 Uhr, im Bibliser Kino gezeigt wird. Der Film spielt im Berlin der Gegenwart: Der erfolgreiche Romanautor Ludger Fuchs beantragt auf Drängen seiner Familie Einsicht in seine Stasi-Akte – dabei handelt es sich um einen ordentlichen Wälzer. Schließlich war Ludger damals ein Held im DDR-Widerstand, der von der Stasi genauestens beobachtet wurde. Doch seine Frau Corinna wird misstrauisch, als sie einen zerrissenen Brief findet.

Tatsächlich sah die Wahrheit ganz anders aus. Anfang der 1980er Jahre wird der stets systemtreue Ludger von der Stasi auf die Künstlerszene im Prenzlauer Berg als Spitzel angesetzt. Dabei verguckt er sich in die mysteriöse Nathalie und lässt sich vom Leben der Bohème mitreißen. Ludger stellt das vor ein großes Problem, da er einerseits einen Auftrag der Stasi ausführen muss, andererseits zu einem gefragten Mitglied der Künstlerszene geworden ist. Regie geführt hat Leander Haußmann.

Kulturstaffel und Kinderfilmstaffel haben noch Sommerpause. cid