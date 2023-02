Mit dem Drama „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ über die Entführung von Jan-Phlipp Reemtsma startet die Bibliser Filminsel am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr in ihr langes Kinowochenende. Mitten in der Nacht des 25. März 1996 wird Johann von seiner Mutter geweckt, sein Vater wurde entführt. Danach scheint die Zeit still zu stehen. Polizisten, Anwälte und Freunde der Familie gehen ein und

