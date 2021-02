  Dank an CDU und SPD

Zum Thema MKM bezahlt Grundstücke:

AdUnit urban-intext1

Dank an die CDU, Dank an die SPD. Die Gemeinde Biblis hat das Geld für die Grundstücke im Helfrichsgärtel III erhalten, MKM hat gezahlt. Prima! Dank an die CDU-Vertreter der Gemeindeversammlung, dass sie dagegen gestimmt haben, den Vertrag mit MKM zu kündigen und Dank an die SPD-Vertreter, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten haben. Sie haben damit für die Annahme des Geldes gestimmt und so größeren Schaden von der Gemeinde und den Bürgern abgewendet. Die Vertreter der Freien Liste Biblis (FLB), die mit ihren Stimmen den Vertrag mit MKM kündigen wollten, haben wohl andere Interessen verfolgt, als das Wohl der Bürger zu sehen. Dies stimmt bedenklich.