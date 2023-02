Blick auf Bauarbeiten am Kraftwerk vor mehr als 50 Jahren

Biblis. Mehr als 50 Jahre haben die Kühltürme des Kernkraftwerks aus der Ferne den Blick auf die Gemeinde Biblis geprägt. Beim Abriss des ersten Bauwerks erinnert sich Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte Nordheim an die Arbeiten zur Errichtung, die bildlich festgehalten wurden. „In unserem Archiv haben wir Fotos der Baustelle aus dem Jahr 1970 gefunden“, so der Vorsitzende. „Am Aufnahmetag – 24. Februar – war es kalt und trüb. Zudem herrschte schon einige Zeit Hochwasser im Rhein und das Wasser drückte unter den Dämmen in die angrenzenden Wiesen und die Baustelle von Hochtief durch“, erinnert er sich. Die Bilder zeigen die Baustelle von Block A. „Bauzäune und Baustelleneinrichtungen waren damals noch recht einfach ausgestattet. Die Bauarbeiter hatten ihre liebe Not, aus der Sumpfsituation heraus zu kommen.“ Und Günter Mössinger erinnert sich noch sehr gut daran, dass „der Bevölkerung von Regierungsseite aus damals zugesichert wurde, dass die abgebrannten Brennelemente aus dem Werk heraus zur Aufbereitungsanlage und dann in die Endlagerstätte verbracht werden. Auf keinen Fall könnte es passieren, dass die Castoren wieder zurück kämen “. red

