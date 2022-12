Biblis und Einhausen wollen gemeinsam Freude schenken

Biblis. Eine schöne Zusammenarbeit hat sich bei den Chören MGV Liederkranz und GV Eintracht 1873 aus Einhausen ergeben. Alexander Marx aus Ludwigshafen ist der Dirigent beider Gesangvereine. Und seine Idee war es auch, die zwei zu einem gemeinsamen Weihnachtskonzert zusammenzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marx war zuerst bei der Eintracht aus Einhausen als Chorleiter angeworben worden. „Aus Biblis hat mich ebenfalls einer der Sänger angerufen und mich gefragt, ob ich Interesse hab‘, den Liederkranz ebenfalls zu übernehmen“, schildert Marx. Das war im Sommer dieses Jahres. Davor waren beim Liederkranz verschiedene Zwischenlösungen ausprobiert worden. „Die Coronazeit hat im Chor ihre Spuren hinterlassen, und die Sängerschar ist ausgedünnt. Das letzte Adventskonzert fand 2019 statt. Danach gab es erstmal keine Proben, geschweige denn Auftritte. 2021 musste der Versuch, das Konzert zu organisieren, wieder aufgegeben werden“, erklärt Rainer Tiede, Vorsitzender des Liederkranz.

„Tochter Zion“ und „Kalenderlied“

Doch mit dem neuen Chorleiter zog wieder Hoffnung ein. Umgehend begannen die Sänger mit den Vorbereitungen für den dritten Advent, das traditionelle Datum für das Konzert. Allerdings sind es im Liederkranz nur noch 20 Sänger. „In Einhausen sind es 23 Sänger. Da lag der Einfall nahe, beide Chöre für das weihnachtliche Singen zusammenzuführen“, verrät Marx. Und da die Zeit seit dem Sommer nicht so ewig lange war, steuert jeder Chor drei Lieder bei. Gemeinsam werden vier Stücke dargebracht, und für diese vier Stücke gab es Mitte November jeweils zwei Proben, an denen sowohl der Liederkranz als auch die Eintracht teilnahmen. Eine in Biblis und die Woche drauf eine in Einhausen, damit für alle Sänger der Weg der gleiche war.

Marx liebt sowohl althergebrachte Stücke wie „Tochter Zion“ als auch moderne Chorliteratur wie „Winterwonderland“ oder das „Kalenderlied“. Das sind unter anderem die Lieder, die er mit den Chören einstudiert hat und die auch erklingen werden. Für eine instrumentale Begleitung ist ebenfalls gesorgt mit Matthias Arnold an der Orgel beziehungsweise am Klavier. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ werden rund 40 Sänger an zwei Tagen in beiden Orten in den Kirchen auftreten. In Biblis wird es der dritte Advent, Sonntag. 11. Dezember, 18 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus sein. Knapp eine Woche darauf, am Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr, wird in der Evangelischen Kirche Einhausen gesungen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Neue Sänger stets willkommen

Die Einhäuser Kirche ist nicht so groß, dafür fasst St. Bartholomäus richtig viele Besucher. „Es wäre toll, wenn der Mut und die Bereitschaft der Sänger, ein Konzert trotz der schwierigen Situation und nach so langer Pause wieder anzugehen, mit einer hohen Besucherzahl belohnt würde“, wünscht sich Tiede.

Auf jeden Fall möchten die Sänger beider Gesangsvereine mit den Liedern die Vorfreude auf Weihnachten wecken. Singstunden sind im Biblis jeweils dienstags, 19 Uhr, im Bürgerzentrum. „Es macht Spaß, den Chor zu leiten“, betont Marx, der nach wenigen Monaten schon fest mit dem Liederkranz „verbandelt“ ist. Wer Freude am Singen hat, ist jederzeit dort willkommen.