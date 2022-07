Besinnlicher Tagesstart

Biblis. „Steine auf meinem Lebensweg“ lautet das Motto der Frühmeditation, die von der KAB Biblis in Maria Einsiedel angeboten wird. Mit besinnlichen Texten, Liedern und einem gemeinsamen Frühstück soll der neue Morgen begrüßt werden.

Abfahrt ist am Samstag, 16. Juli, um 5.45 Uhr an der katholischen Kirche in Biblis. Mit dem Fahrrad geht es in etwa 45 Minuten nach Maria Einsiedel, wo um 6.45 Uhr die Meditation am Aussenaltar der Kapelle stattfindet. Silvia Berger mit ihren Klangschalen und die KKM Biblis sorgen für die spirituelle und musikalische Begleitung der Meditation. Im Anschluss findet ein gemeinsames Frühstück im Jugendhaus statt. Masken sollten mitgebracht werden.

Bei schlechtem Wetter findet die Meditation in der Kapelle statt und es wird mit dem Auto nach Maria Einsiedel gefahren. Begrenzt können für Teilnehmende ohne Rad auch Mitfahrgelegenheiten angeboten werden.

Für die Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben. Interessierte können sich bis 9. Juli bei Friedel Berg unter der Telefonnummer 06245-3487 oder per Mail an fberg@kab-biblis.de zur Teilnahme anmelden. red