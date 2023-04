Wo liegt das Osterei? - Ab heute wird wieder gerätselt

Neckar-Bergstraße. Ostern steht vor der Tür - und damit die Zeit der Ostereier. Für die „MM“-Redaktion Neckar-Bergstraße bedeutet das seit 2013 auch, sich Gedanken über schöne Verstecke zu machen, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf die Suche zu schicken. Schon sechs Mal haben wird das getan. Die „Rätselei“ hat damit also schon Tradition.

Zwischen etwas mehr als 200 und fast 600 Teilnehmer haben bei den verschiedenen Auflagen mitgerätselt und uns viele positive Rückmeldungen zukommen lassen. Deshalb haben wir uns entschieden, unser Osterrätsel in diesem Jahr zum siebten Mal anzubieten.

Mit dem täglichen Rätsel wollen wir zugleich für Abwechslung sorgen. Am bewährten Prinzip halten wir natürlich fest: Ab heute (siehe unten) veröffentlichen wir eineinhalb Wochen lang in jeder Ausgabe des „Mannheimer Morgen“ auf den Seiten Metropolregion sowie auf der Facebookseite ein neues Rätselbild. Unser Fotograf Marcus Schwetasch hat dazu das große, bunte Ei in den Fokus genommen - der Hintergrund ist auf dem Foto allerdings nur vage zu erkennen. Und genau um den geht es: Ihre Aufgabe, liebe Leserinnen und Leser, ist es nun, herauszufinden, wo das „MM“-Ei zum Zeitpunkt der Aufnahme lag. Eine kleine Hilfe: Es kann nur in den Umlandkommunen von Mannheim zu finden sein, das Stadtgebiet ist ausgeklammert.

Teilnahme per Online-Formular

Wer den Rätseltext aufmerksam liest, erhält darin natürlich schon ein paar kleine Tipps. Zeit zum Mitraten haben Sie jeweils bis spätestens Mitternacht am Erscheinungstag des Fotos. Denn schon in der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir die Lösung - zusammen mit einer Geschichte rund um den Platz, an dem das „MM“-Ei von unserem Fotografen in den Fokus genommen wurde.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Unter allen, die uns noch am Erscheinungstag der Rätselfrage die richtige Lösung schicken, verlosen wir am Ende drei Ticketgutscheine im Wert von 100, 50 und 30 Euro. Diese können im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in Mannheim (Service- und Ticketshop in Thalia, P7, 22) eingelöst werden. Dort gibt es eine große Auswahl an Karten für Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Comedy oder auch Sport.

Lust aufs Mitmachen bekommen? Dann senden Sie uns die Lösung per E-Mail an die Adresse raetselei@mamo.de und geben Sie bitte auch Ihren vollständigen Namen und die Postanschrift an. Natürlich erhöhen Sie Ihre Gewinnchance, je mehr Rätsel Sie lösen. Wer alle neun Verstecke erkennt und uns jedesMal die Lösung bis Mitternacht vor Erscheinen der neuen Ausgabe des „Mannheimer Morgen“ schickt, landet neun Mal in der Lostrommel.

Im vergangenen Jahr lag unser Osterei übrigens an folgenden Plätzen: in Heddesheim am Denkmal am Badischen Hof, in Ladenburg am Wasserturm, in Schriesheim am Madonnenberg, in Edingen im NABU-Garten, in Neckarhausen in den Wingertsäckern, in Ilvesheim in der Bibliothek und in Hirschberg-Großsachsen an der Alten Tabakfabrik. Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn Sie glauben, einen dieser Orte auch im neuen Rätsel wiederzuerkennen, dann liegen sie ziemlich sicher falsch. Denn obwohl wir seit Beginn der Serie schon fast 50 Verstecke ausgewählt haben, kam keines davon doppelt vor. Das wird auch diesmal so sein.

Die Redaktion wünscht Ihnen nun viel Spaß bei der Ostereiersuche und freut sich auf viele Zuschriften. Das erste Suchbild finden Sie auf dieser Seite.