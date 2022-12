Welche Büchereien zwischen Neckar und Bergstraße geöffnet sind

Ferienzeit ist Lesezeit. Doch wer sich nicht rechtzeitig mit Büchern für die Zeit „zwischen den Jahren“ eingedeckt hat, der muss sich bei der Ausleihe unter Umständen bis Anfang 2023 gedulden oder auf digitale Angebote ausweichen. Denn die meisten öffentlichen Bibliotheken zwischen Neckar und Bergstraße sind in dieser Woche geschlossen, manche auch noch nächste Woche.

Mit zwei Ausnahmen. Die Stadtbibliothek Schriesheim ist in dieser Woche bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, geöffnet. Allein im November kamen dort 249 neue Medien an, das Stöbern kann sich also auch für Stammleser lohnen. In Dossenheim ist die Gemeindebücherei ebenfalls zu den gewohnten Zeiten offen.

Die Stadt Ladenburg öffnet ihre Bibliothek in der ersten Januarwoche von Dienstag bis Donnerstag, und zwar als offenes Haus. Servicepersonal steht dabei nicht zur Verfügung. In Heddesheim ist die Gemeindebücherei ab Mittwoch, 4. Januar, wieder geöffnet. In Hirschberg an der Bergstraße müssen sich die Lesefreunde noch etwas länger gedulden, nämlich bis Montag, 9. Januar. In Ilvesheim öffnet die Bücherei erst wieder am Dienstag, 10. Januar.