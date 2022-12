Weitz kassiert 1000 Euro

„Eine spannende Herausforderung“, bilanziert Heddesheims Bürgermeister Achim Weitz seinen Einsatz an der Lidl-Kasse. Zur Eröffnung des Supermarktes im Neubaugebiet „Mitten im Feld“ hat der Rathaus-Chef gestern Vormittag die Kunden am Band abkassiert – und so als Spende für den neuen Sportkindergarten 1000 Euro erwirtschaftet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Achim Weitz mit Sabine Barth an der Lidl-Kasse. © Tangl

„Der Bürgermeister hat sich ganz gut angestellt“, lobt Sabine Barth, die Weitz hilfreich über die Schulter schaut und eingreift, wenn’s mal stockt. Gerade wenn Obst und Gemüse abgewogen werden müssen, braucht es Erfahrung. „Ich weiß jetzt, Blumenkohl hat die Nummer 200“, freut sich Weitz. Er habe Hochachtung vor den Mitarbeiterinnen, die die Einkäufe blitzschnell über das Kassenband laufen lassen können. „Der Bürgermeister hat mich abkassiert“, frotzelt Grünen-Gemeinderat Klaus Schuhmann. Auch Karin Hofmeister-Bugla und Daniel Gerstner von der SPD kaufen an diesem Vormittag bei Achim Weitz ein – schließlich geht es um die gute Sache. So liegen Waren für 115,22 Euro im Einkaufswagen des Vorstands der SG Heddesheim mit Wolf-Günter Janko, Michael Schuster und Gertrud Jöst. Lidl-Portfoliomanager Benedikt Sell überreicht den Scheck über 1000 Euro. Die SG wird künftig den Sportkindergarten betreiben.

Neubau bietet mehr Platz

Stolz ist Sell auf die neue, ökologisch ausgerichtete Filiale, die mit ihren gut 4500 Einzelartikeln von 800 Quadratmetern im alten Discounter im Gewerbegebiet auf jetzt 1200 im Neubau „Mitten im Feld“ erweitert wurde.

Kundin Maria-Nela Freesemann ist vom hellen Ambiente mit der großen Fensterfront begeistert, findet es nur schade, dass Obst und Gemüse weiterhin in Plastikbeuteln landen. Auch Gabriele Degen äußert sich für die knapp 30 Mitarbeiterinnen zufrieden über ihren neuen Arbeitsplatz: „Hier haben wir einfach mehr Platz zum Arbeiten!“ Für Achim Weitz ist nach knapp einer Stunde an der Lidl-Kasse Feierabend.