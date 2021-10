Schriesheimer Bürgermeister-Kandidaten stehen im "MM"-Wahlforum Rede und Antwort

Schriesheim. Am Freitagabend ist das Online-Wahlforum des „Mannheimer Morgen“ zur Schriesheimer Bürgermeisterwahl über die Bühne gegangen. Erstmals trafen Grünen-Stadträtin Fadime Tuncer und der Wilhelmsfelder Bürgermeister Christoph Oeldorf, unterstützt von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft, öffentlich direkt aufeinander. Im Mannheimer Mediapark stellten sich die beiden bislang einzigen Bewerber um die Nachfolge von Amtsinhaber Hansjörg Höfer den Fragen von Konstantin Groß, für Schriesheim zuständiger Redakteur des „MM“, und Julian Eistetter, Leiter des „MM“-Teams Neckar-Bergstraße.

Der Abend war in drei thematische Blöcke unterteilt. Zunächst ging es um die Bewerberinnen und Bewerber selbst, um ihre Kompetenzen und ihre Qualifikation. Danach stand die Gestaltung der Weinsatdt in der Zukunft auf dem Programm. Zum Beispiel ging es um die Frage: „Wo sehen Sie die Schwächen Schriesheims?“ Teil 3 war überschrieben mit dem Titel „Vereinsleben und die Stadt als soziales Gebilde“. Ein möglicher Bürgersaal, die Bedürfnisse von Jugendlichen und der Einfluss von Rechtspopulisten auf die Kommunalpolitik kamen hier zur Sprache. Am Ende eines jeden Themenblocks hatten auch die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie setzen besondere Akzente bei den Fragen Bürgerbeteiligung und Schulsanierung.

Mit dabei waren unter 3G-Vorgabe auch einige Schriesheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich nach dem Aufruf des „Mannheimer Morgen“ um einen der begrenzten Plätze beworben hatten. Auf Grund der Corona-Pandemie hatte sich der „MM“ entschlossen, sein traditionelles Wahlforum diesmal online zu veranstalten. Die Aufzeichnung ist ab diesem Samstag, 12 Uhr, auf der Internetseite des „MM“ unter mannheimer-morgen.de und über Facebook zu sehen. Über den Verlauf berichten wir auch in unserer Montagausgabe (25. Oktober) auf einer Sonderseite.