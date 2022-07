Nach drei Jahren ging es wieder in den Schriesheimer Stollen

Statt an zwei Tagen fand in diesem Jahr das traditionelle Bergwerksfest nur an einem Tag statt. „Nach zweieinhalb Jahren Stillstand wollten wir es in diesem Jahr langsam angehen lassen – wir müssen erst wieder in Fahrt kommen“, lautete die Begründung des Kassiers Herbert Machatschek. So habe man sich während des Stillstands auf kleinere Gartenarbeiten wie Grünschnitt und Rasenmähen beschränkt.

