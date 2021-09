Den Kurfürsten auf der Spur

„1537“ steht in geschwungenen Ziffern, in Sandstein gemeißelt, über dem Kellereingang zum Weinheimer Schloss. Es handelt sich um den ältesten Teil (nach dem noch mittelalterlichen Obertor) des Gebäudes. Die Kurfürsten Ruprecht III. und später Ludwig III. hatten in den Jahren 1403 und 1423 in Weinheim verschiedene aneinander angrenzende Anwesen gekauft, um sie als Lager und sporadische Herberge zu nutzen. Kurfürst Ludwig V. ließ den Nordwestflügel in seiner heutigen Form errichten.

Stadtführer Wolfgang Balling führt auf die Spuren der Kurpfalz. © Stadt Weinheim

Wichtige Jahre

Zehn Jahre später floh der spätere Kurfürst Ottheinrich vor der Pest in Heidelberg mit seinem Hofstaat nach Weinheim und nutzte den Nordwestflügel als Residenz. Es gibt noch einige Kurpfälzer Besonderheiten Weinheims: Zum Beispiel die Jahre 1698 bis 1700, als Weinheim in der Tat Residenzstadt wurde. Oder aber 1794, als Elisabeth Augusta in Weinheim verstarb; die beliebte Gattin Carl Theodors verbrachte ihre letzten Lebensjahre im schönen Weinheim.

„Der Kurpfalz auf der Spur“, heißt ein neues Angebot im Weinheimer Stadtführungsprogramm, das es dieses Jahr zum ersten Mal gibt. Die Premiere Ende August wurde sehr gut angenommen. Jetzt wird das Angebot fortgesetzt, am Samstag, 2. Oktober, wieder um 13 Uhr ab Hutplatz (Nähe Marktplatz).

Frage nach Identität

„Ich bin Kurpälzer“, sagen viele Weinheimer von sich. Inwiefern stimmt das überhaupt? Das wiederum will Stadtführer Wolfgang Balling bei einem Spaziergang durch die Altstadt erklären. Balling, langjähriger Lehrer am Bonhoeffer-Gymnasium, lässt die Geschichte der Kurpfalz Revue passieren.

Im Vordergrund steht dabei die Bedeutung einzelner Kurfürsten und die Auswirkungen ihrer Politik auf Weinheim und die Region, besonders aber auch die Einordnung der kurfürstlichen Zentren Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen. Voranmeldung bei der Tourist-Info (Telefon 06201/826 10 oder tourismus@weinheim.de). Die Dauer beträgt eineinhalb Stunden, die Kosten belaufen sich auf vier Euro. Die nächste Führung ist für Samstag, 6. November vorgesehen. whm

Info: Mehr Informationen unter www.weinheim.de/671263