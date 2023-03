Das Büro ist schon fast fertig eingerichtet

Es ist etwa 15 Uhr am Mittwochnachmittag, als diese Redaktion Alexander Föhr am Telefon erreicht. „Aktuell sitze ich am Schreibtisch in meinem Büro. Nachher gehe ich noch einmal rüber ins Plenum, weil dort ein wichtiger Tagesordnungspunkt beraten wird“, sagt der frischgebackene CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim. Zu diesem Wahlkreis gehören auch die Kommunen zwischen Neckar

...