Brennender Mähdrescher im Rhein-Neckar-Kreis

Balzenbach. Ein Mähdrescher in Balzenbach ist am Freitagnachmittag in Brand geraten. Die Ursache war ein technischer Defekt, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Die Erntemaschine war zu diesem Zeitpunkt auf einem Feld im Einsatz gewesen, als der Fahrer einen lauten Knall vernahm. Er konnte sich noch unverletzt in Sicherheit bringen, nachdem er eine starke Rauchentwicklung und erste Flammen bemerkte. Die Feuerwehr löschte den Mähdrescher und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Feld. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

