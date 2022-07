Plankstadt. Ein Mähdrescher hat bei Erntearbeiten in Plankstadt ein Feld in Brand gesetzt. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, hat der Mähdrescher selbst auch zu brennen begonnen, konnte aber mit dem an Bord mitgeführten Feuerlöscher gelöscht werden. Aktuell ist die Feuerwehr Plankstadt und Eppelheim im Einsatz.

